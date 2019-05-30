2019-05-30T11:47:37+03:00
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД

По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, решение о возобновлении действия договора также должен будет принять президент
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Совет Госдумы рассмотрит проект закона в течение часа. Тогда же будут определены и сроки его рассмотрения. "В соответствии с законопроектом Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора", - отметил Володин.

В начале февраля этого года США заявили о приостановлении своего участия в ДРСМД. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон покинет ДРСМД, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся этого договора. В ответ на этот шаг президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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