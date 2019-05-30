Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-30T13:07:34+03:00

Однако, по словам Эгилс Левитс, хорошие отношения во многом зависят от Москвы

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Отношения Латвии с Россией должны быть хорошими, тем не менее оставаться частью общей политики Европейского Союза. Соответствующие заявление сделал новоизбранный глава республики, судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, который отметил, что положительный настрой государства в этом отношении «всегда был и будет впредь».

«Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации», - сказал латвийский лидер, отметив, что «во многом от России зависит, будут ли между двумя странами хорошие отношения».

Напомним, в минувшую среду, 29 мая, латвийский сейм с первой попытки избрал нового президента страны, кандидатуру которого поддержал 61 депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU