Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-30T13:08:59+03:00

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Минздрав решил по-другому рассчитывать количество алкоголя, который употребляют россияне. Новую методику планируют протестировать в ближайшее время. Она будет учитывать объемы продаж спиртного, сколько россияне выпивают так называемых нелегальных напитков и сколько они пьют, находясь в отпуске за рубежом.

Раньше формула для исчисления была проще: объем розничных продаж спиртного делили на число граждан старше 15 лет. Теперь будут учитываться дополнительные факторы. Эксперты предполагают, что новые цифры могут изменить всю статистику, увеличив официальный показатель примерно на 29% - до 12,5 л спиртного на человека.

В Росстате уже изучают новую методику, но пока применять ее не готовы, нужно провести все межведомственные согласования.

В 2017 года потребление спиртного на одного человека в год составлял 10,3 л., в 2018 году этот показатель снизился до 9,7л/год, в 2019-м с учетом социальной рекламы и пропаганды здорового образа жизни в Минздраве планируют увидеть цифру на отметке в 8 л\год, пишет газета "Известия".

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что в последние десять лет россияне стали меньше пить, и во многом это связано с большим распространением автомобилей в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU