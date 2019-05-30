Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-30T15:30:23+03:00

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Уже к выходным в Москве похолодает. Синоптики делятся прогнозами: в четверг, 20 мая, температура воздуха прогреется до 29 градусов, а к пятнице воздух начнет постепенно охлаждаться, и к выходным столичный регион захватит холодный атмосферный фронт, который надвигается с северо-запада.

Возможны кратковременные ливневые дожди, причем не исключены грозы. Может выпасть где-то до 11 миллиметров осадков — это около 20% месячной нормы или «по ведру на каждый квадратный метр». Скорость ветра может достигать 15 метров в секунда, а атмосферное давление будет на отметке 750 мм.рт.ст.

Помимо небольшого спада жары из-за дождей, жители региона смогут отдохнуть еще от такого неприятного явления, как тополиный пух. Так как пройдут дожди, пух, если и будет, то в куда меньшем количестве, чем сейчас.

- Жару нужно потерпеть недолго. Уже к вечеру подступит похолодание. Ливни собьют духоту. До середины следующей недели будет в пределах +20…+25 градусов, а начиная со среды стоит ждать повышения показателей: +25…+30. К концу недели +31 или даже теплее, - рассказал телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711733" frameborder="0"></iframe> На Тверской улице колонна спец транспорта орошает воздух.

Совсем скоро можно будет открывать купальный сезон. Температура воды в водоемах уже достигает +19 градусов. А это значит, что «купальный сезон уже по всем параметрам открыт» и в эти выходные можно поплавать.

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Роспотребнадзор позаботился о россиянах и выпустил правила поведения при жаре. Со слов представителей ведомства, аномальная высокая температура воздуха сейчас выше, чем в прошлых годах. Перегревы могут негативно отразиться на здоровье пожилых людей и детей. А вот для остальных они могут обернуться обострением хронических заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/493287" frameborder="0"></iframe> Экстремальная жара в Москве сохранится до начала июля.Температура воздуха в дневные часы будет на уровне от 28 до 35 градусовЕкатерина ГУБАЙДУЛЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU