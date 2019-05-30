Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-30T15:35:19+03:00

Министр иностранных дел России заявил, что российские военные имеют полное право работать на своей суверенной территории

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В соответствие с международным правом, российские вооруженные силы работают на территории Южных Курил, которые являются суверенной территории России. Таким образом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на заявление своего японского коллеги Таро Коно о том, что военное наращивания Москвой на южной части Курил «это неприемлемо с юридической точки зрения» Японии.

«Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южных Курильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права», - сказал Лавров в Токио на открытии в четверг, 30 мая, переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».

Ранее в рамках переговоров министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что внешнеполитический диалог между Токио и Москвой вносит вклад в развитие обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU