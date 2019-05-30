МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-30T16:43:25+03:00

По мнению ведомства, цель этих заявлений - отвлечь внимание от отказа США ратифицировать ДВЗЯИ

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В МИД России назвали заявления о вероятном проведении Россией ядерных испытаний грубой провокацией. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

"Подобные выпады с подключением мировых СМИ, к сожалению, стали обыденным явлением. Как правило, они происходят, когда в Вашингтоне вознамерились выйти из очередного международного договора или были уличены в его несоблюдении. Цель очевидна – отвлечь внимание международной общественности от отказа самих США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - считают в МИДе.

В ведомстве не исключили, что Вашингтон под этим прикрытием может готовится к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия. При этом отметили, что Россия придерживаемся "духа и буквы" договора.

"Вновь призываем США проявить ответственный подход и ратифицировать ДВЗЯИ, без чего невозможно его вступление в силу. Американским политическим и военным руководителям следует помнить, что возвращение в эпоху ядерных испытаний чревато самыми тяжелыми последствиями для глобальной стабильности", - заключили в ведомстве.

Заметим, в Кремле не стали комментировать обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU