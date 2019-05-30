2019-05-30T13:54:21+03:00
Политика

В Кремле не стали комментировать обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Ранее представитель Пентагона заявил о том, что России якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать недавнее заявление директора Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Роберта Эшли, обвинившего Москву в несоблюдении моратория на ядерные испытания.

«Я не знаю, на чем это основывается. Потом ему уже по линии нашего дипломатического ведомства было несколько ответов дано. Наверное, апеллируйте к этим ответам», - сказал представитель Кремля.

Напомним, в минувшую среду, 29 мая, Эшли заявил, что «Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности».

В ответ на это посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что Россия одна их тех стран, которые, в отличии от США, ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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