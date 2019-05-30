2019-05-30T16:50:52+03:00
В мире

Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков

Запрет на сотрудничество в космической сфере распространяется на Китай, Северную Корею, Иран, Судан и Сирию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусковПентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусковФото: REUTERS
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Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», - сказано в релизе штаб-квартиры Министерства обороны США.

Кроме Москвы сотрудничество в космической сфере запрещено с Китаем, Северной Кореей, Ираном, Суданом и Сирией.

В документе Пентагона также указано, что запрет по отношению к спутникам и пусковым установкам для предоставления услуг по запуску спутников будет применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что в феврале Разведка Пентагона назвала Россию и Китай главными угрозами в космосе для США. В докладе разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов говорится о скрытых возможностях российских спутников обслуживания, которые, по мнению Вашингтона, могут использоваться для выведения из строя иностранных аппаратов на орбите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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