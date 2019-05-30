СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-30T17:14:52+03:00

Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов Фото: REUTERS

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности к проведению переговоров с иранским руководством, отметив, что Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.

«Если Иран хочет поговорить, то я готов», - сказал глава Белого дома журналистам в четверг, 30 мая. «Иран хочет заключить со мной сделку», - добавил Трамп.

В свою очередь спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон ответит военной силой в случае нападения Тегерана.

Накануне, 29 мая, заместитель главы иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран выступает за начало диалога с Вашингтоном, но на данный момент он невозможен из-за давления на Иран со стороны Соединённых Штатов. Позже его позицию потвердел и верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, заявивший, что в условиях давления в переговорах с американцами «нет смысла, и это несет вред».

ИСТОЧНИК KP.RU