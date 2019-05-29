СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-29T14:32:50+03:00

Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона Фото: REUTERS

Замглавы МИД Исламской республики заявил о том, что американские санкции делают невозможным взаимодействие с Соединёнными Штатами

Изменить размер текста: A A

Тегеран выступает за начало диалога с Вашингтоном, но на данный момент он невозможен из-за давления на Иран со стороны Соединённых Штатов. Советующие заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

«На самом деле мы не планируем вести переговоры с США, прямые или непрямые. Мы не ведем переговоры под давлением с кем бы то ни было, и это факт», - цитируют РИА Новости слова замглавы иранского МИД, который подчеркнул, что «в настоящее время под американским давлением и санкциями вести переговоры с США невозможно».

Аббас Аракчи указал на то, что Тегеран вел переговоры и соблюдал все обязательства по ядерной сделке, из которой в итоги вышли Соединённые Штаты.

Напомним, 8 мая, Иран оповестил ряд стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, объяснив такое решение давлением со стороны Соединенных Штатов. 15 мая, Тегеран официально приостановил выполнение части своих обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU