С "Байконура" стартовала ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-11"

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-04T14:25:26+03:00

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С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз" с самым быстрым в мире транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11".

Запуск был осуществлен в четверг, 4 апреля, в 14:01 по московскому времени. Грузовик должен доставить на борт Международной космической станции топливо, воду и другие грузы - около двух тонн. Все это необходимо для дальнейшей эксплуатации МКС.

Корабль второй раз в истории пролетит по сверхкороткой двухвитковой схеме и пристыкуется к станции уже через 3 часа 24 минуты. Предыдущий такой рекорд принадлежит "Прогрессу МС-09" и составляет 3 часа 40 минут.

Прогресс МC-11 стартует с Байконура.

Сайт kp.ru писал о том, что реализовавший его аппарат был отстыкован от Международной космической станции еще в конце января 2019 года и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

"КП" вела прямую онлайн-трансляцию запуска с "Байконура".

ИСТОЧНИК KP.RU