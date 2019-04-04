С "Байконура" стартовала ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-11"
С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз" с самым быстрым в мире транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Запуск был осуществлен в четверг, 4 апреля, в 14:01 по московскому времени. Грузовик должен доставить на борт Международной космической станции топливо, воду и другие грузы - около двух тонн. Все это необходимо для дальнейшей эксплуатации МКС.
Корабль второй раз в истории пролетит по сверхкороткой двухвитковой схеме и пристыкуется к станции уже через 3 часа 24 минуты. Предыдущий такой рекорд принадлежит "Прогрессу МС-09" и составляет 3 часа 40 минут.
Прогресс МC-11 стартует с Байконура.
Сайт kp.ru писал о том, что реализовавший его аппарат был отстыкован от Международной космической станции еще в конце января 2019 года и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
"КП" вела прямую онлайн-трансляцию запуска с "Байконура".
ИСТОЧНИК KP.RU