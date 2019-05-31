Климкин попросил Верховную раду отправить его в отставку

СЕГОДНЯ 02:12 2019-05-31T02:29:07+03:00

При этом уходящий министр иностранных дел Украины подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики

Изменить размер текста: A A

Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал парламент Незалежной проголосовать за его увольнение, о чем проинформировал подписчиков в Facebook.

«Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации», - написал он, имея в виду 20 мая – день вступления в должность нового президента Владимира Зеленского.

Далее Климкин подчеркивает, что «сделал это искренне и открыто, ибо считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре», а также что «новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию». Так, будто он думал, что Зеленский оставил бы его на посту главы МИД.

«Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать моё решение», - сообщил Климкин, добавив, что внешнюю политику, «как и политику в целом», оставлять не собирается.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU