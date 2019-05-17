Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке, которое он направит в Верховную Раду после принесения присяги Владимира Зеленским. Соответствующие заявление глава украинского МИД сделал в специально снятом видео, в котором он также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.
«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», - сказал Климкин в видеообращении у себя в Facebook.
Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.
Как писал ранее сайт kp.ru, накануне, 6 мая, Климкин заявил о плане подать прошение об отставке сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны. «Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», - сказал тогда глава МИД Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU