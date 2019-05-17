2019-05-17T15:29:59+03:00
Политика

Глава МИД Украины Климкин подал в отставку

Министр также заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную Раду [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Павел Климкин уходит в отставкуПавел Климкин уходит в отставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке, которое он направит в Верховную Раду после принесения присяги Владимира Зеленским. Соответствующие заявление глава украинского МИД сделал в специально снятом видео, в котором он также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.

«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», - сказал Климкин в видеообращении у себя в Facebook.

Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

Как писал ранее сайт kp.ru, накануне, 6 мая, Климкин заявил о плане подать прошение об отставке сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны. «Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», - сказал тогда глава МИД Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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