«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использовать российские ракеты при запусках спутников
Решение Минобороны США запретить использовать российские ракеты при запусках спутников может негативно отразиться на международном сотрудничестве при организации пусков на коммерческой основе, считают в «Роскосмосе».
«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке», - говорится в комментарии госкорпорации, опубликованном на ее официальном сайте.
Как указывается в пресс-релизе, «Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса».
Кроме того, в заявлении госкорпорации отмечается, что «Роскосмос» считает это решение военного ведомства США «очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 мая, стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков – как с Китаем, Северной Кореей, Ираном, Суданом и Сирией. Запрет вступит в силу 31 декабря 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU