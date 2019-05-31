2019-05-31T03:40:49+03:00
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использовать российские ракеты при запусках спутников

В госкорпорации назвали это решение Минобороны США «очередным проявлением недобросовестной конкуренции»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 годаПентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 годаФото: REUTERS
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Решение Минобороны США запретить использовать российские ракеты при запусках спутников может негативно отразиться на международном сотрудничестве при организации пусков на коммерческой основе, считают в «Роскосмосе».

«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке», - говорится в комментарии госкорпорации, опубликованном на ее официальном сайте.

Как указывается в пресс-релизе, «Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса».

Кроме того, в заявлении госкорпорации отмечается, что «Роскосмос» считает это решение военного ведомства США «очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 мая, стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков – как с Китаем, Северной Кореей, Ираном, Суданом и Сирией. Запрет вступит в силу 31 декабря 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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