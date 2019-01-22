2019-01-22T18:32:34+03:00
Политика

Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией

При этом президент РФ отметил, что его переговоры с японским коллегой прошли в деловой и конструктивной атмосфере
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: пресс-служба президента РФПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшиеся ранее во вторник, 22 января, в Москве, прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

В частности, по словам главы нашего государства, в ходе этой встречи немало внимания было уделено обсуждению перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио.

«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Кроме того, политики говорили и об экономике. Однако, как подчеркнул российский лидер, качественного сдвига в экономических отношениях России и Японии не произошло.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который в минувший понедельник прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ.

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