Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией

СЕГОДНЯ 18:23 2019-01-22T18:32:34+03:00

При этом президент РФ отметил, что его переговоры с японским коллегой прошли в деловой и конструктивной атмосфере

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшиеся ранее во вторник, 22 января, в Москве, прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

В частности, по словам главы нашего государства, в ходе этой встречи немало внимания было уделено обсуждению перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио.

«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Кроме того, политики говорили и об экономике. Однако, как подчеркнул российский лидер, качественного сдвига в экономических отношениях России и Японии не произошло.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который в минувший понедельник прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ.