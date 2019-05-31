Москва и Токио согласовали график дальнейших встреч по мирному договору

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-31T08:32:18+03:00

По словам главы МИД России, стороны выполняют поручение ускорить работу на основе декларации 1956 года

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Японии договорились о сроках дальнейших переговоров по вопросу заключения мирного договора.

"По вопросу мирного договора мы добросовестно выполняем поручения президента РФ и премьер-министра Японии ускорить работу на основе декларации 1956 года, - сказал он. - Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора".

При этом, как отметил Лавров, для реализации поставленных задач, необходимо резко интенсифицировались контакты между министрами иностранных дел, а также между их заместителями, которые отвечают за эти вопросы.

Со своей стороны, глава МИД Японии Таро Коно заявил о настрое и впредь продолжать переговоры по мирному договору с Россией. "Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран представляют собой большую движущую силу на пути к заключению мирного договора. Пользуясь этой движущей силой, как дипломат я хочу и впредь энергично и неуклонно проводить переговоры", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 29 июня на полях саммита G20 состоится встреча президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

ИСТОЧНИК KP.RU