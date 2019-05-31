Теракт в Кабуле: погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-31T08:59:35+03:00

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Утром в пятницу, 31 мая, в Кабуле снова прогремел мощный взрыв: возле военной академии, расположенной в столичном районе Кала-э-Вазир на западе города взлетел на воздух заминированный автомобиль.

По предварительным данным, в результате погибли шесть человек, в том числе четыре мирных жителя, еще несколько военнослужащих и гражданских получили ранения, передает телеканал ToloNews со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Сотрудники местной полиции считают, что целью теракта была автоколонна коалиционных сил в Афганистане. Пока гни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Стоит отметить, что теракты в Кабуле – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально неделю назад, 24 мая, прогремел взрыв возле одной из мечетей города.

ИСТОЧНИК KP.RU