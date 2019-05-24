2019-05-24T12:46:16+03:00
В мире

В Кабуле рядом с мечетью произошел взрыв

По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать люди
Марина ВЕНЦОВА
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Рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрывРядом с мечетью в Кабуле прогремел взрывФото: REUTERS
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Возле одной из мечетей в Кабуле в пятницу, 24 мая, произошел взрыв. По предварительным данным, как сообщает агентство Reuters, в результате инцидента могли пострадать люди.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, в ноябре прошлого года террорист-смертник подорвал себя в зале дворца бракосочетания в столице Афганистана - Кабуле. Как сообщили тогда в Минздраве страны, в результате взрыва погибли по меньшей мере 40 человек, 80 - получили ранения. Людям была оказана медицинская помощь. В момент происшествия в помещении проходило мероприятие по случаю дня рождения исламского пророка Мухаммеда.

Месяцем ранее в Афганистане также произошли серии взрывов, причиной которых послужили парламентские выборы в исламской республике. В результате теракта тогда погибли 15 человек, еще более 110 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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