2019-05-31T11:27:12+03:00
Политика

В Малайзии раскритиковали следствие по МН17 в связи с попыткой «обвинить русских»

Махатхир Мохамад отметил, что сбившая самолет ракета могла принадлежать и Украине
Марина ВЕНЦОВА
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В Малайзии раскритиковали следствие по МН17 в связи с попыткой «обвинить русских»В Малайзии раскритиковали следствие по МН17 в связи с попыткой «обвинить русских»Фото: REUTERS
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины, является излишне политизированным.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", - приводит его слова газета Malay Mail. При этом, Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета".

Кроме того, малайзийский премьер добавил, что страна должна участвовать в изучении черных ящиков, но "по каким-то причинам" ее не допустили к изучению самописцев.

Официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, как ранее писал сайт kp.ru, заявляла, что Россия готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам международного расследования по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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