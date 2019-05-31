2019-05-31T12:20:14+03:00
Общество

Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах

Госкорпорация ищет подрядчика по поиску сотрудников
Елена АКИМОВА
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Роскосмос будет подбирать топ-менеджеров на специальных сайтахРоскосмос будет подбирать топ-менеджеров на специальных сайтахФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Роскосмос планирует подбирать сотрудников на руководящие посты через специальное мобильно приложение и сайты. Госкорпорация опубликовала заказ на официальном портале госзакупок, где сообщается о поиске подрядчика, который предоставит доступ к большой базе резюме.

В архивах должны присутствовать соискатели с богатым опытом в руководстве крупных производственных предприятий. А всего на сервисе по поиску резюме должно быть не менее 10 миллионов соискателей, которые опубликовали свои заявки и пытаются трудоустроиться.

Роскосмос также будет публиковать на площадке информацию об открывшихся вакансиях и подбирать сотрудников по предложениям подрядчика.

Скорее всего, речь идет об одном из крупных сайтов, который занимается данным направлением. Пока предельная цена контракта не установлена, в запросе указана минимальная сумма в 359 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

Ранее в США запретили использовать российские ракеты при запусках спутников. Произойдет это с 31 декабря 2022 года. Данное решение может негативно отразиться на международном сотрудничестве при организации пусков на коммерческой основе, считают в «Роскосмосе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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