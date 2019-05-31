2019-05-31T13:08:28+03:00
Общество

Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна

Анна Кузнецова призвала делать все возможное, чтобы предотвратить это
Григорий ЛЕОРДА
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"Комсомольская правда" дает советы родителям."Комсомольская правда" дает советы родителям.Фото: EAST NEWS
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила на пресс-конференции посвященной Международному дню защиты детей. Омбудсмен озвучила данные обобщенные данные из 80 субъектов страны по детскому травматизму. С ее слов, только за 1-е полугодие 2018 года из окон выпали 717 детей, 107 из которых погибли.

В 2019 ситуация не улучшилась. Больше 100 падений в 15 случаях закончились смертельным исходом. Больше половины детей младше четырех лет.

"Необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить детские жизни", - подчеркнула Анна Кузнецова.

Cайт kp.ru рассказывал, как не допустить трагедии и защитить своего ребенка. Выяснилось, для того чтобы обезопасить свое чадо, необязательно тратить гигантские суммы. Достаточно лишь купить одну из примочек для окон: блокиратор поворота ручки, ручка с кнопкой или ключом, параллельно-сдвижная фурнитура. Они заблокируют подвижные механизмы и не дадут малышу. Приобрести некоторые из них можно за пару сотен рублей.

Москитные сетки опасны для детей! (Социальный ролик).Сотни малышей ежегодно погибают, выпав из окна. И еще тысячи остаются инвалидами. Самая частая причина - плохо установленные москитные сетки, которые создают иллюзию защиты. Берегите своих детей, не оставляя ни на секунду без присмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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