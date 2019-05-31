Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве
Сильный ветер и гроза в Москве привели к падению деревьев, которые повредили девять легковых машин, а также остановку общественного транспорта. При этом, как сообщили в экстренных службах столицы, люди в результате непогоды не пострадали.
"В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта", - приводит РИА Новости слова представителя служб.
Накануне столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о ливневом дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, синоптики обещали в Москве на 31 мая 2019 года облачную и дождливую погоду, местами грозу. По данным Гидрометцетра России, ветер будет дуть северного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU