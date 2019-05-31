2019-05-31T12:56:31+03:00
Общество

Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве

Пострадавших от стихии в столице нет
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Дождь и ветер в Москве повредили девять машин и остановкуДождь и ветер в Москве повредили девять машин и остановкуФото: Наталья ВАРСЕГОВА
Изменить размер текста:

Сильный ветер и гроза в Москве привели к падению деревьев, которые повредили девять легковых машин, а также остановку общественного транспорта. При этом, как сообщили в экстренных службах столицы, люди в результате непогоды не пострадали.

"В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта", - приводит РИА Новости слова представителя служб.

Накануне столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о ливневом дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, синоптики обещали в Москве на 31 мая 2019 года облачную и дождливую погоду, местами грозу. По данным Гидрометцетра России, ветер будет дуть северного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
В Госдуме могут обсудить полный запрет на тонировку
МИД ФРГ: Берлин и Вашингтон заинтересованы в диалоге с Москвой
Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»
В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть
Россияне попались на продаже наркотиков в Бали
МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400
Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна
Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах
Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной
СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле