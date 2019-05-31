Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-31T12:56:31+03:00

Дождь и ветер в Москве повредили девять машин и остановку Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Пострадавших от стихии в столице нет

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Сильный ветер и гроза в Москве привели к падению деревьев, которые повредили девять легковых машин, а также остановку общественного транспорта. При этом, как сообщили в экстренных службах столицы, люди в результате непогоды не пострадали.

"В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта", - приводит РИА Новости слова представителя служб.

Накануне столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о ливневом дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, синоптики обещали в Москве на 31 мая 2019 года облачную и дождливую погоду, местами грозу. По данным Гидрометцетра России, ветер будет дуть северного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU