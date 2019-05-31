2019-05-31T13:58:08+03:00
Политика

Президент Сербии шокирован отсутствием реакции ЕС на действия Приштины

Вучич сделал заявление в связи с обострением ситуации на севере Косово [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАСС
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Белград шокирован тем, что Евросоюз никак не отреагировал на заявление главы самопровозглашенного Косово Хашима Тачи о том, что он не намерен соблюдать подписанный в Брюсселе договор о создании Сообщества сербских общин. Соответствующие заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в связи с обострением ситуации на севере Косово.

«Меня особенно удивило, что ЕС не отреагировал на, по-моему, наиболее опасное заявление Хашима Тачи, что он передумал, и не будет соблюдать то, что подписал в Брюсселе – создание Сообщества сербских общин», - сказал Вучич, отметив, что Сербия ждала реакции Евросоюза в течение 24 часов. «Я абсолютно шокирован, что никто ни слова не сказал о документе, который подписан в Брюсселе, соблюдение которого гарантировал ЕС, и молчат как немые», - заключил он.

Напомним, что утром 28 мая, на севере Косово спецназ начал задержание сербских граждан. Также арестован был россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. В минувший четверг, 31 мая, Вучич встретился с российским послом и обсудил действия Приштины в Косовска-Митровице.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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