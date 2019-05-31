Зеленский надеется на продолжение санкций против России

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-31T16:21:17+03:00

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Киев надеется на продолжение санкционного давления в отношении России до тех пор, пока все украинские территории не будут возвращены. Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встречи с министрами иностранных дел Швеции и Польши - Маргота Валльстрёма и Яцека Чапутовича, которых украинский лидер поблагодарил за политику ограничительных мер против Москвы.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», - сказал он на приеме глав польского и шведского МИД на Украине в пятницу, 31 ма.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая Президент Украины также выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит быть главным партнером его страны в «преодолении российской агрессии» и посоветовал Соединенным Штатам усилить санкции против России.

ИСТОЧНИК KP.RU