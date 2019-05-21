Зеленский попросил Америку усилить санкции против России

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-21T08:45:54+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал США усилить санкции против России.

- Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России, - заявил Зеленский.

В обращение к американским чиновникам Владимир Зеленский обвинил Москву в "агрессии", сообщает пресс-служба Украины.

Президент Украины также выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит быть главным партнером его страны в "преодолении российской агрессии".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.

Также стало известно о том, что украинский лидер подписал первый президентский указ. Согласно документу, он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU