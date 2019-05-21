Зеленский попросил Америку усилить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал США усилить санкции против России.
- Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России, - заявил Зеленский.
В обращение к американским чиновникам Владимир Зеленский обвинил Москву в "агрессии", сообщает пресс-служба Украины.
Президент Украины также выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит быть главным партнером его страны в "преодолении российской агрессии".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.
Также стало известно о том, что украинский лидер подписал первый президентский указ. Согласно документу, он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU