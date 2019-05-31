Власти Косово пригрозили Евросоюзу провести референдум об объединении с Албанией

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-31T17:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Приштина рассматривает возможность референдума об объединении с Албанией в случае, если Евросоюз продолжит затягивать процесс визовой либерализации Косова с Европейским Союзом. Соответствующие заявление сделал президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи, назвав объединение двух стран «восстановлением исторической правды».

«Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац», - заявил президент Косово телеканалу Dukagjinit.

«Если Евросоюз не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», - подчеркнул он.

Ранее, в связи с обострением ситуации на севере Косово президент Сербии Александр Вучич упрекнул Евросоюз в отсутствии реакции на заявление главы самопровозглашенного Косово о том, что Приштина не намерена соблюдать подписанный в Брюсселе договор о создании Сообщества сербских общин.

ИСТОЧНИК KP.RU