2019-05-31T19:17:35+03:00
Политика

Постпред РФ при ЕС уверен, что США не остановят "Северный поток-2"

Строительство газопровода полностью отвечает экономическим интересам Германии и ряда других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США не смогут помешать строительству «Северного потока – 2»США не смогут помешать строительству «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты не смогут помешать строительству газопровода "Северный поток-2", несмотря на установление многочисленных препятствий. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США, а это вполне очевидно и хорошо заметно, то я думаю, что реализации "Северного потока - 2" это не должно помешать", - сказал дипломат.

Он напомнил, что крупнейшая страна ЕС (ФРГ) "загнала себя в довольно сложную ситуацию", при которой им пришлось одновременно отказаться от атомной и угольной энергетики, поэтому теперь активно выступает в пользу строительства газопровода.

"В твердой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока - 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес", - цитирует ТАСС Чижова.

Ранее "КП" взяла интервью у нового депутата Европарламента от ФРГ и задал ему пару вопросов о позиции Берлина по строительству газопровода.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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