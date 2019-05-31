2019-05-31T20:10:05+03:00
Звезды

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Кинокомпания Warner Bros. уже подписала контракт с 33-летним актером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский актёр Роберт ПаттинсонАмериканский актёр Роберт ПаттинсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой супергеройской трилогии.

Сайт kp.ru писал о том, что работой над первым фильмом, выход которого запланирован на 2021 год, займется режиссер Мэтт Ривз. Съемки начнутся в конце 2019 или в начале 2020-го.

Еще несколько недель назад появились сообщения, что именно Паттинсон сыграет главную роль в новой трилогии, однако тогда 33-летнего британца называли лишь претендентом - контракт не был подписан.

Интернет-портал Deadline уточняет, что на роль супергероя пробовался также другой уроженец Соединенного Королевства, известный по фильмам серии "Люди X" Николас Холт. Паттинсон же хорошо знаком зрителям по всему миру по фэнтезийной саге "Сумерки" и другим кинолентам, например, "Затерянный город Z", "Космополис" и "Хорошее время".

ИСТОЧНИК KP.RU

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