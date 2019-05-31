Глава Раменского района досрочно ушел в отставку

СЕГОДНЯ 22:21 2019-05-31T22:22:29+03:00

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Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков досрочно сложил свои полномочия на фоне разгоревшегося скандала.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 31 мая, его задержали по подозрению в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты Елены Исаенковой. Тело женщины нашли в начале месяца в ее собственном автомобиле. Судмедэксперты пришли к выводу, что Исаенкову задушили.

Следователи выяснили, что Кулаков состоял в тайных романтических отношениях с погибшей, о которых недавно стало известно его супруге. После этого обстановка в семье накалилась. Правоохранители решили допросить губернатора с использованием полиграфа - чиновник не прошел проверку. Его задержали сразу после процедуры.

"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич - первый заместитель главы муниципального района", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU