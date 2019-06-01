В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей

СЕГОДНЯ 01:07 2019-06-01T01:30:29+03:00

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Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта разработало МВД России. Ведомство ориентировалось на требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения позволят сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к тюнингованным транспортным средствам более прозрачным и понятным, передает ТАСС.

Теперь автовладелец должен будет получать заключение предварительной технической экспертизы в испытательной лаборатории, аккредитованной на проведение таких работ. После этого он обратится в подразделение Госавтоинспекци за разрешением на внесение изменений в конструкцию своей машины. После тюнинга автомобиль необходимо будет представить на осмотр в то же подразделение ГИБДД и получить свидетельство.

В постановлении также перечислены документы, которые должен иметь и предъявлять автовладелец при прохождении процедур.

Как писал сайт kp.ru, необходимость в новых правилах появилась из-за большого количества придирок инспекторов, особенно по поводу газобаллонного оборудования. Люди переводили машины на газ и ездили, никуда об этом не сообщая. Но после выхода несколько лет назад техрегламента Таможенного союза любые внесения изменений в конструкцию машины оказались вне закона, ездить на таких машинах стало попросту нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU