Число жертв в Вирджинии -Бич возросло до 12 человек

СЕГОДНЯ 05:37 2019-06-01T05:39:04+03:00

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Число жертв стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич на востоке США возросло до 12 человек. Об этом сообщил глава местной полиции Джеймс Сервера.

"Изначально мы назвали цифру одиннадцать. Но еще один человек скончался по пути в больницу", - сказал Сервера.

По его словам, четверо пострадавших "находятся на операционном столе", и их состояние вызывает опасения. Тела убитых были обнаружены на всех трех этажах здания суда, которое расположено рядом с мэрией. Один застреленный был найден в машине, припаркованной у здания, сообщил CNN.

Бойню устроил муниципальный служащий с большим стажем. Его имя полиция не называла его, пока не были оповещены родственники убитого преступника. ДеВэйн Крэддок 40 лет работал сертифицированным профессиональным инженером в городе Вирджиния-Бич в Департаменте коммунальных услуг.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, мужчина просто вошел в здание муниципального центра и начал стрелять по всем подряд. На месте погибли одиннадцать человек, шесть получили ранения, в том числе полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU