При стрельбе в Вирджинии погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в США в результате беспорядочной стрельбы, которую устроил неизвестный курортном городе Вирджиния-Бич. Сам нападавший погиб во время перестрелки с полицией.

По словам начальника местной полиции Джеймса Серверы, с ранениями в больницы города доставили еще шесть человек. В их числе полицейский, который остался жив благодаря бронежилету, в котором застряла пуля.

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия обнаружили полуавтоматический пистолет и винтовку. Следователи считают, что это оружие использовал стрелок. Причем, приобрел он его на законных основаниях, передает телеканал CNN.