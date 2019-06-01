2019-06-01T03:50:49+03:00
В мире

При стрельбе в Вирджинии погибли 11 человек

Полиция ликвидировала нападавшего
Юлия ДИВЕЕВА
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После стрельбы в Вирджинии несколько человек были раненыПосле стрельбы в Вирджинии несколько человек были раненыФото: REUTERS
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Одиннадцать человек погибли в США в результате беспорядочной стрельбы, которую устроил неизвестный курортном городе Вирджиния-Бич. Сам нападавший погиб во время перестрелки с полицией.

По словам начальника местной полиции Джеймса Серверы, с ранениями в больницы города доставили еще шесть человек. В их числе полицейский, который остался жив благодаря бронежилету, в котором застряла пуля.

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия обнаружили полуавтоматический пистолет и винтовку. Следователи считают, что это оружие использовал стрелок. Причем, приобрел он его на законных основаниях, передает телеканал CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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