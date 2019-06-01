В США опубликовали проект закона о санкциях против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-01T07:16:12+03:00

Сенаторы предлагают ввести пять видов ограничений в отношении компаний и лиц, сотрудничающих с проектом

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В США стали известны детали законопроекта, который предлагается принять для введения санкций в отношении тех, кто имеет отношение к строительству трубопровода "Северный поток – 2". Документ внесен на рассмотрение конгресса 14 мая, но в субботу на сайте законодательного американского органа появился полный его текст.

В нем говорится, что сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода.

"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - цитирует законопроект ТАСС.

Под иностранным лицом в тексте понимается как физическое, так и юридическое лицо. Сотрудничающим с "Северным потоком-2" предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами, запретить на год получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов, не позволять работать с госдолгом США или федеральными средствами, а также проводить платежи в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудников такой могут выслать из Соединенных Штатов.

Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Пострадать от закона могут две строительные компании - швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

Сайт kp.ru сообщал накануне, что госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что власти Соединенных Штатов не будут говорить об ограничениях, связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2», пока действительно их не введут.

ИСТОЧНИК KP.RU