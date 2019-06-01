2019-06-01T07:16:12+03:00
Политика

В США опубликовали проект закона о санкциях против "Северного потока-2"

Сенаторы предлагают ввести пять видов ограничений в отношении компаний и лиц, сотрудничающих с проектом
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США хотят ввести пять видов санкций по проекту "Северный поток-2"США хотят ввести пять видов санкций по проекту "Северный поток-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США стали известны детали законопроекта, который предлагается принять для введения санкций в отношении тех, кто имеет отношение к строительству трубопровода "Северный поток – 2". Документ внесен на рассмотрение конгресса 14 мая, но в субботу на сайте законодательного американского органа появился полный его текст.

В нем говорится, что сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода.

"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - цитирует законопроект ТАСС.

Под иностранным лицом в тексте понимается как физическое, так и юридическое лицо. Сотрудничающим с "Северным потоком-2" предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами, запретить на год получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов, не позволять работать с госдолгом США или федеральными средствами, а также проводить платежи в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудников такой могут выслать из Соединенных Штатов.

Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Пострадать от закона могут две строительные компании - швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

Сайт kp.ru сообщал накануне, что госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что власти Соединенных Штатов не будут говорить об ограничениях, связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2», пока действительно их не введут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК назвал возможный мотив главы Раменского района для убийства
Погода в Москве на 1 июня 2019 года: ожидается до 21 градуса тепла
США планируют увеличить контингент в Польше на тысячу человек
Россия расширила черный список чиновников из стран Евросоюза
В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка
Число жертв в Вирджинии -Бич возросло до 12 человек
Трамп считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера Великобритании
Элтон Джон удивился решению удалить некоторые сцены из фильма "Рокетмен"
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
Трамп назвал Меган Маркл злобной за критику в свой адрес в прошлом
Вселенского патриарха могут низложить из-за Украины
В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей
Большинство банков продлили нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей
Трамп объявит о выдвижении на второй срок 18 июня в Орландо