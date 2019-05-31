Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
Власти Соединенных штатов не будут говорить об ограничениях, связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2», пока действительно их не введут. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маас, которые состоялись в Берлине в пятницу, 31 мая.
«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить», - сказал американский госсекретарь.
Ранее Помпео делал много заявлений о необходимости остановить строительство российского трубопровода, угрожая введением санкций.
Напомним, 14 мая, в Конгрессе Соединенных Штатов сенаторы подготовили проект закона, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве российских морских трубопроводов, в том числе и «Северного потока – 2». Берлин выступил против этих ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU