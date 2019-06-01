2019-06-01T07:32:07+03:00
Происшествия

СК назвал возможный мотив главы Раменского района для убийства

Андрея Кулакова задержали накануне
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Раменского района Подмосковья Андрей КулаковГлава Раменского района Подмосковья Андрей КулаковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава подмосковного Раменского района Андрей Кулаков мог решиться на убийство знакомой ему женщины из-за «личных неприязненных отношений». Об этом сообщает Следственный комитет.

"Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, Кулаков был задержан накануне под подозрению в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Как ранее сообщил источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, Кулакова подозревают в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Ее тело нашли 3 мая в своей машине в Раменском. Автомобиль стоял на пустыре, куда приезжают для уединения «влюблённые парочки». Женщина была задушена. Чиновник своей вины не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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