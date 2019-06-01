Представители Мексики и США обсудят введение пошлин 5 июня
Переговоры Мексики и США по вопросам введения пошлин на мексиканские товары пройдут в Вашингтоне в среду, 5 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Информирую вас о том, что встреча высокого уровня, нацеленная на разрешение противоречий между США и нашей страной, пройдет в среду в Вашингтоне", - написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что возглавляет делегацию Мексики, а американской руководит глава Госдепартамента Майкл Помпео.
"Мы будем тверды и будем защищать достоинство Мексики", - добавил Эбрард.
Напомним, 30 мая американский президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 5% на мексиканские товары. По его словам, это связано с миграционным кризисом на границе. Позже Трамп пояснил, что введение пошлин даст возможность ликвидировать нелегальную миграцию и контрабанду наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU