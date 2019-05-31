2019-05-31T04:09:29+03:00
В мире

Трамп: «С 10 июня США вводят 5%-ные пошлины на все товары из Мексики»

Глава Белого дома решил вынудить Мехико решать проблему с нелегалами, пригрозив увеличивать сборы, пока поток мигрантов не прекратится
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Дональд Трамп придумал, как заставить мексиканские власти заняться решением проблемы с нескончаемым потоком нелегалов, которые пытаются попасть на территорию Соединенных Штатов из Мексики: нужно «подстегнуть долларом». Президент США объявил, что вводит пятипроцентные ввозные пошлины на все товары из соседней страны.

«С 10 июня США вводят 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что «тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена», отменить все пошлины, когда проблема будет решена.

К слову, как писал сайт kp.ru, буквально пару недель назад в Мехико решили отменить введенные ранее «зеркальные» пошлины на американские товары.

Напомним, в сторону Соединенных Штатов движется новый караван мигрантов – около 1200 человек, которые прибыли в Мексику из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы, из-за чего Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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