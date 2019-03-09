2019-03-09T18:13:21+03:00
В мире

Полевой командир «Талибана»* был уничтожен в Афганистане в результате авиаудара

Как сообщает военный источник, талиб может нести ответственность за убийства нескольких государственных служащих и мирных жителей
Елена Гильманова
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Полевой командир «Талибан»* был уничтожен в Афганистане в результате авиаудараПолевой командир «Талибан»* был уничтожен в Афганистане в результате авиаудараФото: REUTERS
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В центральной части Афганистана в результате авиаудара был уничтожен полевой командир движения «Талибан», который может быть ответственен за организацию убийств нескольких государственных служащих и мирных жителей.

"В результате авиаудара в районе Сайидабад провинции Вардак убит командир талибов Убайд. Убайд, как полагают, несет ответственность за организацию и проведение убийств нескольких государственных служащих и мирных жителей", - сказал собеседник агентство The Khaama Press.

Как отмечает The Khaama Press, провинция Вардак относится к числу нестабильных регионов в центральной части Афганистана.

Ранее глава второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов рассказал об условиях, на которых Россия снимет санкции с «Талибана». Он заявил, что если афганцы договорятся между собой и наступит национальное примирение, то логично напрашивается вывод о снятие ограничения с талибов. Кабулов также отметил, что талибы уже являются частью афганской нации. Также МИД РФ уже не раз сообщал о том, что Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и движением «Талибан».

*Запрещенная в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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