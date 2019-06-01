Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-01T17:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

При восхождении на восточную вершину индийской горы Нандадеви в Гималаях пропали восемь альпинистов, среди которых семь человек - это иностранные граждане.

Альпинисты из Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии, а также координатор из Индии покинули деревню Мунсияри, откуда начинается восхождение на вершину в понедельник, 13 мая, сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

По словам представителя местной администрации Р.С. Гаутам, предполагалось, что в пятницу, 31 мая, они вернутся в базовый лагерь, и на следующий день будут опять в Мунсияри.

В настоящее время команда спасателей направилась в лагерь для начала поисковой операции. Предполагается, что они доберутся до лагеря ближе к вечеру, а затем приступят к поискам пропавших.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в горном Пакистане была проведена уникальная спецоперация. С высоты более 6000 метров сняли российского альпиниста.

ИСТОЧНИК KP.RU