2019-06-01T18:22:29+03:00
Общество

Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным

Экс-глава Роспотребнадзора прокомментировал слова заслуженного врача России Натальи Толоконской
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о "пользе укусов клещей" является безответственным и вакцинацию нельзя игнорировать. Соответствующие заявление сделал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Считаю заявление безответственным, покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями», - передает ТАСС слова экс-главы Роспотребнадзора.

Напомним, Наталья Толоконская опубликовала в соцсети пост, в котором она заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. В Роспотребнадзоре опровергли слова заслуженного врача России и отметили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях
Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии