Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о "пользе укусов клещей" является безответственным и вакцинацию нельзя игнорировать. Соответствующие заявление сделал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Считаю заявление безответственным, покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями», - передает ТАСС слова экс-главы Роспотребнадзора.
Напомним, Наталья Толоконская опубликовала в соцсети пост, в котором она заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. В Роспотребнадзоре опровергли слова заслуженного врача России и отметили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.
ИСТОЧНИК KP.RU