Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-01T18:22:29+03:00

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Заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о "пользе укусов клещей" является безответственным и вакцинацию нельзя игнорировать. Соответствующие заявление сделал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Считаю заявление безответственным, покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями», - передает ТАСС слова экс-главы Роспотребнадзора.

Напомним, Наталья Толоконская опубликовала в соцсети пост, в котором она заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. В Роспотребнадзоре опровергли слова заслуженного врача России и отметили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU