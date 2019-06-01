Президент Мексики надеется договориться с США по ввозным пошлинам

СЕГОДНЯ 22:59 2019-06-01T22:59:52+03:00

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ожидает хорошие результаты от переговоров с американской стороной по вопросу пошлин США на мексиканские товары, передает агентство Рейтер.

"Мы не будем ввязываться в торговые войны, войны пошлин и налогов, мы не хотим конфронтации с США и другими странами, - сказал он. - Если этого будет недостаточно, мы можем обратиться в международные суды, как это предусмотрено в соглашениях международных торговых организаций".

При этом президент Мексики подчеркнул, что власти страны уже подготовили план, который позволит обезопасить людей, если пошлины таки будут введены.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил в четверг, 30 мая, о том, что с 10 июня США вводят пятипроцентные ввозные пошлины на все мексиканские товары. Такая мера будет действовать до тех пор, пока мексиканские власти не решат проблему с нелегалами. Со своей стороны, в МИД Мексики отметили, что Мехико «не будет сидеть сложа руки».

ИСТОЧНИК KP.RU