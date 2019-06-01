Мексика намерена склонить США к свободной торговле
Мексика намерена действовать благоразумно и склонить Соединённые Штаты к мнению в пользу свободной торговли. Таким образом мексиканский министр экономики Мексики Габриэла Маркес прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о введении пятипроцентных пошлин и их последующего повышения до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов.
«Как указал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации и будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу. Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли», — написала министра в Twitter.
Напомним, глава Белого дома заявил о том, что с 10 июня вводят пятипроцентные ввозные пошлины на все мексиканские товары, пока мексиканские власти не решат проблему с нелегалами. В свою очередь в МИД Мексики отметили, что Мехико «не будет сидеть сложа руки».
ИСТОЧНИК KP.RU