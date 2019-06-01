2019-06-01T12:59:18+03:00
В мире

Мексика намерена склонить США к свободной торговле

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет повышать пошлины на все мексиканские товары, пока Мехико не решит проблему с нелегальными мигрантами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мексика намерена склонить США в пользу свободной торговлиМексика намерена склонить США в пользу свободной торговлиФото: REUTERS
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Мексика намерена действовать благоразумно и склонить Соединённые Штаты к мнению в пользу свободной торговли. Таким образом мексиканский министр экономики Мексики Габриэла Маркес прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о введении пятипроцентных пошлин и их последующего повышения до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов.

«Как указал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации и будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу. Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли», — написала министра в Twitter.

Напомним, глава Белого дома заявил о том, что с 10 июня вводят пятипроцентные ввозные пошлины на все мексиканские товары, пока мексиканские власти не решат проблему с нелегалами. В свою очередь в МИД Мексики отметили, что Мехико «не будет сидеть сложа руки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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