Полуголая фанатка, выбежавшая на поле в финале Лиги Чемпионов, получила предложение руки и сердца

1 Июнь 23:42 2019-06-01T23:42:03+03:00

Об этом написал в Твиттере ее парень Виталий Здоровецкий

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Модель Кинси Волански стала неожиданной героиней финала Лиги Чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль. Она выбежала на поле на 17-й минуте матча при счете 1:0 и привлекла к себе внимание миллионов людей, которые следили за матчем.

Всего за десять минут Волански обрела 100 тысяч новых подписчиков. У нее на купальнике было написано название сайта приколов "18+", который ведет ее парень россиянин Виталий Здоровецкий. И у себя в Твиттере вскоре после появления первых видеороликов Здоровецкий сделал предложение Кинси:

- Не могу дождаться того момента, когда женюсь на тебе, - написал здоровецкий у себя в Твиттере.

Финальный матч Лиги Чемпионов 2018/2019 Тоттенхэм - Ливерпуль проходит сегодня, 1 июня, в Мадриде. Игра стартовала в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU