ПВО Сирии поразили воздушные цели на юге Дамаска

СЕГОДНЯ 05:33 2019-06-02T05:36:29+03:00

Ракеты появились над столицей со стороны Голанских высотушные цели противника. Как сообщило агентство SANA, в этом районе слышны взрывы.

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На южных окраинах Дамаска в воскресенье сирийские ПВО поразили воздушные цели противника. Как сообщило агентство SANA, в этом районе слышны взрывы.

Атакованные цели появились со стороны Голанских высот примерно в 03:22. Средства противовоздушной обороны немедленно отреагировали и сбили вражеские ракеты.

Однако атака со стороны Израиля возобновилась в 04:10. несколько ракет были выпущены по сельской местности восточной части Кунейтра. Там погибли три человека, и ранения получили еще семь солдат, а также материальному ущербу.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в сирийской провинции Хама боевики 25 мая обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенные пункты Айн-эль-Крум и Скальбия. Они выпустили более 20 реактивных снарядов. Сообщалось о четырех погибших мирных жителях и семи получивших ранения в результате обстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU