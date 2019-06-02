2019-06-02T07:48:09+03:00
Спорт

Бразильца Неймара обвинили в изнасиловании

Отец футболиста назвал обвинения попыткой вымогательства
Юлия ДИВЕЕВА
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Футболист Неймар да Силва Сантус-младшийФутболист Неймар да Силва Сантус-младшийФото: REUTERS
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Нападающего сборной Бразилии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинила в изнасиловании неизвестная женщина. Заявление она подала 21 мая в полицию в городе Сан-Паулу, где проживает.

В документе говорится, что преступление было совершено в Париже 15 мая. Туда она прилетела по приглашению Неймара и поселилась в одном из отелей. По словам девушки, футболист прилетел позже и был пьян. Тем не менее она проводила с ним вечер, а потом он “стал агрессивным” и изнасиловал ее, сообщает GloboEsporte.com.

Девушка рассказала, что вернулась домой уже 17 мая, но была так подавлена, что не пошла в полицию.

Отец 27-летнего футболиста Неймар да Силва Сантус в телеинтервью 1 июня заявил, что "жертва" является аферисткой и пыталась вымогать у его сына деньги.

"Это неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть доказательства", - заявил он.

Неймар-старший подчеркнул, что футболист был знаком с девушкой и они встречались по взаимному согласию. Его сын разорвал с ней отношения, как только заподозрил ее в мошенничестве.

Сам футболист опубликовал в соцсетях видео со скриншотами переписки с заявительницей, а также ее видео и фото, которые она присылала футболисту, многие из которых носят пикантный характер. Неймар отметил, что ему очень горько и неловко, но нет иного выхода, кроме как придать огласке все, что происходило между ними наедине.

Напомним, сайт kp.ru 28 апреля рассказывал, что Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финальном матче Кубка Франции. Спортсмен попытался отобрать телефон у болельщика, снимавшего команду. Между ними произошел конфликт, после чего Неймар ударил мужчину по лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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