Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-02T08:07:02+03:00

Обстрел был совершен якобы в ответ на пуски снарядов с территории Арабской республики

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Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики. С таким заявлением выступили в воскресенье, 2 июня, израильские военные.

Отмечается, что накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которая находится на контролируемой ими части оккупированных Голанских высот. В ответ на это и были совершены удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск, передает РИА Новости.

Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. "В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры, - приводит ТАСС его слова. - Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас".

Ранее сайт kp.ru писал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) поразила воздушные цели противника на южных окраинах Дамаска. Атакованные цели появились со стороны Голанских высот примерно в 03:22. Средства ПВО немедленно сбили вражеские ракеты.

Однако атака со стороны Израиля возобновилась вновь в 04:10. Тогда были выпущены несколько ракет по сельской местности восточной части Кунейтра, в результате чего погибли три человека, ранены семь солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU