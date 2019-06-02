2019-06-02T08:07:02+03:00
Политика

Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Обстрел был совершен якобы в ответ на пуски снарядов с территории Арабской республики
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Израильские военные назвали причину ракетного удара по СирииИзраильские военные назвали причину ракетного удара по СирииФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики. С таким заявлением выступили в воскресенье, 2 июня, израильские военные.

Отмечается, что накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которая находится на контролируемой ими части оккупированных Голанских высот. В ответ на это и были совершены удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск, передает РИА Новости.

Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. "В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры, - приводит ТАСС его слова. - Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас".

Ранее сайт kp.ru писал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) поразила воздушные цели противника на южных окраинах Дамаска. Атакованные цели появились со стороны Голанских высот примерно в 03:22. Средства ПВО немедленно сбили вражеские ракеты.

Однако атака со стороны Израиля возобновилась вновь в 04:10. Тогда были выпущены несколько ракет по сельской местности восточной части Кунейтра, в результате чего погибли три человека, ранены семь солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бразильца Неймара обвинили в изнасиловании
Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске Нижегородской области
Погода в Москве на 2 июня 2019 года: местами грозы и до 26 градусов тепла
Савченко заявила об очередном "проигранном бое" за Донбасс
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Foxconn приостановила производство смартфонов Huawei
Немцам хотят разрешить брать еду на помойках
ПВО Сирии поразили воздушные цели на юге Дамаска
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, утверждает The Sun
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступные за Brexit
Умер французский философ Мишель Серр
Пострадавшие от взрывов в Дзержинске получат денежные компенсации
Появилось видео с места аварии автомобиля Рейеса
Прокуратура проверит колонию в Орловской области из-за видео пирующих заключенных
Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях отрывок из своей книги о событиях в Солсбери
В сирийской Ракке 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля
Нидерланды попросили Малайзию разъяснить позицию по катастрофе МН17
В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной
Полуголая фанатка, выбежавшая на поле в финале Лиги Чемпионов, получила предложение руки и сердца
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске увеличилось до 85 человек
Китай обогнал Японию по производству печатных плат
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент Мексики надеется договориться с США по ввозным пошлинам
Тоттенхэм - Ливерпуль: первый тайм финала Лиги Чемпионов завершился со счетом 0:1
Минздрав Украины: к 2020 году на Украине закроются все детские дома