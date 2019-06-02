СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-02T09:55:32+03:00

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли восемь полицейских Фото: REUTERS

По данным агентства "Синьхуа", еще девять человек получили ранения

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В воскресенье, 2 июня, в результате подрыва автомобиля в провинции Газни на востоке Афганистана не менее восьми сотрудников полиции погибли, еще девять пострадали.

В машине находился смертник, который направил транспортное средство в расположения афганских правоохранительных органов, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Кроме того, как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря в МВД страны, в западной части Кабула в результате взрыва прикрепленной к автобусу бомбы погиб один человек, 10 получили ранения.

Ранее сайт kp.ru писал, что возле одной из мечетей в Кабуле в пятницу, 24 мая, произошел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать люди.

Кстати, в ноябре 2018 года террорист-смертник подорвал себя в зале дворца бракосочетания в столице Афганистана, в результате чего по меньшей мере 40 человек, 80 - получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU