В Афганистане при подрыве автомобиля погибли восемь полицейских
В воскресенье, 2 июня, в результате подрыва автомобиля в провинции Газни на востоке Афганистана не менее восьми сотрудников полиции погибли, еще девять пострадали.
В машине находился смертник, который направил транспортное средство в расположения афганских правоохранительных органов, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Кроме того, как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря в МВД страны, в западной части Кабула в результате взрыва прикрепленной к автобусу бомбы погиб один человек, 10 получили ранения.
Ранее сайт kp.ru писал, что возле одной из мечетей в Кабуле в пятницу, 24 мая, произошел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать люди.
Кстати, в ноябре 2018 года террорист-смертник подорвал себя в зале дворца бракосочетания в столице Афганистана, в результате чего по меньшей мере 40 человек, 80 - получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU