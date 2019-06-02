В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек
Столкновение нескольких легковых автомобилей с автобусом произошло на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москве. Как сообщили «КП» очевидцы случившегося, в результате аварии пострадали пять человек.
На месте находятся медики, которые оказывают помощь пострадавшим.
В настоящее время движение в сторону центра столицы полностью перекрыто. «На Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей ДТП, - говорится в сообщении ресурса «Московский транспорт» в «Твиттере». - Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по 2м полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок».
Кстати, 9 мая в Москве на улице Коминтерна, как сообщал сайт kp.ru, произошла серьёзная авария с участием автобуса и двух автомобилей. Тогда сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых дети в возраст от восьми до десяти лет.
5 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU