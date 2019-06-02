2019-06-02T10:27:49+03:00
Происшествия

В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек

Авария произошла на Кутузовском проспекте столицы [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Фото: скрин с видеоВ Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Фото: скрин с видео
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Столкновение нескольких легковых автомобилей с автобусом произошло на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москве. Как сообщили «КП» очевидцы случившегося, в результате аварии пострадали пять человек.

На месте находятся медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

В настоящее время движение в сторону центра столицы полностью перекрыто. «На Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей ДТП, - говорится в сообщении ресурса «Московский транспорт» в «Твиттере». - Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по 2м полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок».

Кстати, 9 мая в Москве на улице Коминтерна, как сообщал сайт kp.ru, произошла серьёзная авария с участием автобуса и двух автомобилей. Тогда сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых дети в возраст от восьми до десяти лет.

5 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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