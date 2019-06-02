Владимир Познер попал в базу данных скандального сайта «Миротворец»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-02T12:55:18+03:00

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Российский журналист Владимир Познер попал в базу данный скандального украинского сайта «Миротворец». Его имя попало в раздел «Чистилище» за якобы "сознательное нарушение государственной границы Украины" при посещении Крыма.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в «Миротворец» также из-за посещения Крыма попал российский актер Михаил Галустян.

На Украине скандальный сайт "Миротворец" появился в 2014 году. Инициатором его создания был Антон Геращенко – в то время внештатный советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В раздел «Чистилище» попадают люди, которые якобы сотрудничают с ополчением Донецкой и Луганской народных республик. На самом деле в базу данных внесены фамилии российских политиков, актеров, музыкантов, журналистов, которые посещали Крым после его воссоединения с Россией или по тем или иным причинам не угодили создателям сайта.

Несмотря на то, что ресурс не имеет официального статуса, тем ни менее украинские пограничники не пускают на Украину людей, которые находятся в его списках.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента жителей полуострова и 95,6 процента жителей Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU