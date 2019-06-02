В РПЦ признали наличие проблемы с алкоголем во внутрицерковной среде

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-02T19:27:21+03:00

Отношение верующих к пьянству гораздо более попустительское, чем в светском обществе

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Отношение верующих Русской православной церкви к алкоголю является "серьезнейшей проблемой". Ситуация обстоит даже хуже, чем в светском обществе. Такое мнение озвучил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Выступая перед участниками фестиваля "Православие и спорт", он обратил внимание на то, что многие российские новомученики основывали общества трезвости, ведь эта проблема очень актуальна. Дело в том, что внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного.

"Вот спортсмены должны показать нам пример здесь. Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького", - цитирует РИА Новости Легойду.

Сайт kp.ru писал о том, что около трети россиян называют пьянство одной из наиболее серьезных проблем своего населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU